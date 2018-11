Mundo

Presidência da UE admite novas sanções a Moscovo

A presidência austríaca da União Europeia (UE) anunciou ontem, em Bruxelas, a possível adopção de novas sanções à Rússia, na sequência do re-cente aumento de tensão entre Moscovo e a Ucrânia.

A Marinha russa apreendeu navios ucranianos e acusa Kiev de violar o Tratado Internacional

Fotografia: DR

“Sobre a questão de sanções suplementares, continua por determinar”, disse, em Berlim, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria, Karin Kneissl, lembrando que está agendada uma reunião do Conselho Europeu para 13 e 14 de Dezembro.

Kneissl reuniu-se ontem com o homólogo alemão, Heiko Mass, e salientou que uma decisão sobre sanções vai depender do comportamento dos dois países e deve ser analisada.

Por seu lado, a porta-voz da Comissão Europeia para os Assuntos Externos, Maja Kocijancic, lembrou que “todas as medidas restritivas devem ser adoptadas por unanimidade” pelos Estados-membros.

O Executivo comunitário adiantou, ainda, que vai analisar a decisão de Kiev de introduzir a lei marcial. Apelou às partes para um apaziguamento da situação.

No domingo, embarcações russas apoderaram-se de três navios militares ucranianos - duas pequenas lanchas blindadas e um rebocador - depois de terem disparado sobre eles, fizeram uma vintena de prisioneiros no estreito de Kerch, que liga o Mar Negro ao Mar de Azov.

O incidente armado fez diversos feridos entre os ucranianos - seis, segundo Kiev, e três, segundo Moscovo - e desencadeou reacções de condenação na Ucrânia e em vários dos seus aliados ocidentais.

O Parlamento da Ucrânia aprovou na segunda-feira a imposição da lei marcial nas regiões fronteiriças do país, durante 30 dias, num contexto de fortes tensões com a Rússia que apresou três navios militares ucranianos no Mar Negro, numa decisão sem precedentes.



Merkel sugere o diálogo

A chanceler alemã, Angela Merkel, sugeriu para o caso um diálogo entre as duas partes e comprometeu-se em contribuir para reduzir a tensão entre ambos os países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, expressou "séria preocupação", depois da Ucrânia instaurar a lei marcial que prevê a mobilização de forças militares, entre outras medidas.

Putin pediu à chanceler alemã que tente dissuadir Kiev de qualquer acto “irracional”, em resposta a este acontecimento.



Escalada de tensão

Os dois governantes, russo e ucraniano, conversaram por telefone, “por iniciativa alemã” para abordar o “perigoso incidente”.

A Rússia justificou a acção afirmando que agiu "em estrita conformidade" com "o direito internacional" e acusou os navios ucranianos de incursão ilegal em águas territoriais russas, diante da península da Crimeia.

O Presidente russo considerou a presença das embarcações ucranianas, em águas russas, uma “provocação” e uma “grosseira violação das normas de direito internacional pelos seus navios militares”.

Na segunda-feira, o Parlamento ucraniano aprovou a instauração da lei marcial nas regiões de fronteira, após os incidentes no estreito de Kerch, que liga o Mar Negro ao Mar de Azov.

A decisão, sem precedentes desde a independência da ex -República Soviética, em 1991, foi adoptada por iniciativa do Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, que apresentou como justificação o crescente risco de uma ofensiva terrestre russa.

As relações entre a Rússia e a Ucrânia estão numa profunda crise, desde 2014, altura em que Moscovo reintegrou a Crimeia no território russo. A Rússia reivindica o controlo do estreito de Kerch, onde ocorreu o incidente.

Pouco depois da anexação, explodiu o conflito armado no leste ucraniano, entre as tropas de Kiev e os separatistas. Mais de 10.000 pessoas morreram, desde então.

Kiev e o Ocidente acusam a Rússia de apoiar militarmente os separatistas, o que Moscovo nega. O Ocidente impôs sanções económicas à Rússia, pelo suposto papel na guerra no Leste da Ucrânia.

A Embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, denunciou esta semana durante uma reunião de emergência do Conselho de Segu-

rança, ser uma acção “ilegal” da Rússia, que torna “impossível uma relação normal” entre Washington e Moscovo.

“Não gostamos do que está a acontecer”, disse o Presidente norte-americano, Donald Trump.

A agência russa de inteligência FSB fechou temporariamente a área para cargueiros e colocou um navio sob a ponte rodoviária que atravessa o Estreito de Kerch.

Entretanto, numa nota enviada a este jornal, a Embaixada da Ucránia em Angola esclarece que a apreensão de navios ucranianos constitui uma provocação das autoridades de Moscovo, e não de Kiev conforme foi veiculado por certos meios de comunicação e qualifica a acção como violação de navegação. Adianta ainda que, por motivo de segurança de navegação a parte russa foi informada antecipadamente sobre a intenção dos navios ucranianos de efectuarem o trânsito.