Mundo

Presidenciais nos Estados Unidos sob alerta de ataques cibernéticos

Santos Vilola

O processo de preparação das eleições presidenciais de 3 de Novembro, nos Estados Unidos, está a ser alvo de ataques cibernéticos, perpetrados fora do território norte-americano, revelou David Levine, especialista em eleições da Alliance for Securing Democracy.

Fotografia: DR

Convidado a dissertar sobre “Segurança das Eleições”, no habitual encontro virtual promovido pelo Departamento de Estado, entre os 250 jornalistas de todo o mundo que cobrem o processo eleitoral nos Estados Unidos, David Levine revelou que entidades estrangeiras estão a tentar interferir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020.



O especialista, que trabalha para a German Marshall fund of the United States, indicou que, “há poucas semanas, a Microsoft detectou ataques cibernéticos cujos alvos eram pessoas e organizações envolvidas nas eleições que se avizinham.”



Na interacção com os jornalistas, durante uma hora, David Levine revelou que, “em 10 de Setembro, a Microsoft registou ataques cibernéticos crescentes provenientes da Rússia, China e do Irão.” Segundo Levine, entre os alvos dos últimos cyber-ataques, sem sucesso, estão grupos políticos e pessoas associadas à campanha de ambos os candidatos presidenciais (Donald Trump e Joe Biden).



“A Microsoft detalhou os esforços de três grandes grupos de piratas informáticos estrangeiros para direccionar as campanhas em conjunto com outras organizações políticas, indivíduos e grupos de reflexão”, disse. Em 2016, a Rússia foi acusada de interferir, a favor de Donald Trump, nas eleições presidenciais.



Na interacção com os jornalistas, David Levine falou dos exemplos recentes de tentativas de entidades estrangeiras de influenciar as eleições e as medidas de segurança que foram implementadas para combaté-las. O especialista abordou também questões de segurança eleitoral recentes nos Estados Unidos, para garantir um processo livre e justo, desde as primárias até às eleições nacionais.



Para segunda-feira, está prevista a análise sobre os Estados federados, considerados campos de batalha eleitoral, co-apresentados pelos especialistas em eleições Jon McHenry e Margie Omero.





Cancelamento?



O segundo debate entre os dois candidatos na corrida a Casa Branca está agendado para dia 15 de Outubro. O candidato democrata, Joe Biden, defende que o segundo debate para as presidenciais norte-americanas, que o colocaria novamente frente-a-frente com Donald Trump, não se deve realizar, caso o Presidente continue infectado com o novo Coronavírus.



Na última terça-feira, Donald Trump escreveu, no Twitter, que se sente preparado para participar no próximo debate televisivo frente a Biden. “Estou ansioso para o debate da noite de quinta-feira, 15 de Outubro, em Miami. Vai ser óptimo!”, escreveu o Presidente norte-americano na sua conta pessoal desta rede social.



O segundo debate das presidenciais dos Estados Unidos, entre Donald Trump e Joe Biden, deverá realizar-se de forma virtual, mas o actual Presidente garante que não irá participar num debate à distância.



A decisão de transformar o reencontro num frente-a-frente virtual foi tomada pela Comissão de Debates nas presidenciais, devido ao diagnóstico positivo de Donald Trump.



O Presidente, que se recandidata ao cargo, manifestou a recusa em declarações à FOX News.



O frente-a-frente está marcado para 15 de Outubro, em Miami, na Florida, um dos Estados importante na geografia eleitoral para conseguir mais superdelegados para o colégio que elege o Presidente.



“Eu não vou participar num debate virtual”, disse o Presidente norte-americano. “Isso não é aceitável”, acrescentou.



A menos de um mês das eleições presidenciais, ainda há dois debates televisivos entre Biden e Trump por realizar - 15 e 22 de Outubro.



Democratas



Os Democratas querem uma comissão para investigar a capacidade mental de Trump para governar. A líder do Congresso, Nancy Pelosi, está a ponderar a possibilidade de introduzir uma lei que pode permitir o afastamento do Presidente Donald Trump, “se for necessário”.



Os Democratas fundamentam os seus argumentos com base na 25ª Emenda que permite ao Vice-Presidente assumir o poder em caso de incapacidade do Presidente.



A líder do Congresso disse que os remédios (um cocktail de corticoides descoberto em Julho) que Trump está a tomar para curar a Covid 19, estão a ter efeitos colaterais que podem afectar o seu raciocínio.

PELO CORREIO



Eleitores já votam nas presidenciais



Os eleitores já começaram a votar por correio nas eleições presidenciais norte-americanas. Até ontem, estavam apurados cerca de cinco milhões de votos. Os democratas lideram, com 54 por cento, a preferência dos eleitores. As mulheres, com 55 por cento, representam a maioria de eleitores que votaram por correio, segundo a cadeia de televisão CNN, que citou dados das autoridades eleitorais.



Há semanas, o Presidente Donald Trump receava o risco de fraude no voto por correio. O republicano chegou a admitir que estas eleições seriam decididas nos tribunais, em função disso. O candidato à reeleição insinua, sem provas, que o mecanismo eleitoral, especialmente útil durante a pandemia, facilitará práticas desonestas.



Num ano marcado pela pandemia, as medidas de prevenção mudaram as regras do sistema eleitoral. Para incentivar a participação e, ao mesmo tempo, proteger a segurança dos eleitores, a maioria dos Estados flexibilizou os requisitos do voto por correio, sem a necessidade de apresentação de uma justificativa.



Isso significa que um percentual recorde - 78 por cento do eleitorado dos EUA - poderá votar por correio, sem ter que se explicar. Os outros 22 por cento residem em Estados que ainda têm leis rígidas sobre esse sistema de votação.