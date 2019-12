Mundo

Presidente acusado de ataques à media

A presidente do sindicato nacional de jornalistas e um professor que pesquisa os "medias" brasileiros defenderam que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, promove uma política de ataques à liberdade de expressão.

Maria José Braga, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) do Brasil, avaliou que em pouco mais de 11 meses de Governo, Bolsonaro promoveu ataques sistemáticos à liberdade de expressão e de imprensa ao promover medidas como críticas directas a repórteres e órgãos de Comunicação Social, extinção da obrigatoriedade de registo para exercer a profissão de jornalista.

As restrições visaram órgãos em particular como o jornal “Folha de S.Paulo”, publicação impressa, proibido de participar em licitações públicas.“O Governo Bolsonaro mostra-se hostil à liberdade de expressão e de imprensa e tem demonstrado esta hostilidade com diversos meios, não só pelos ataques verbais que faz aos jornalistas, mas também pelas tentativas de desacreditação dos medias. Há no Brasil o princípio constitucional da liberdade de imprensa, mas o Governo tenta impor-se contra este princípio usando o seu poder”, disse Maria José Braga.

Um estudo divulgado na semana passada pela Fenaj indicou que o Chefe de Estado brasileiro terá realizado pelo menos 111 ataques públicos contra profissionais da Comunicação Social em entrevistas e publicações nas redes sociais no ano de 2019.

A Fenaj também referiu que estes ataques seriam uma forma de o “Presidente incitar os seguidores a não confiarem no trabalho jornalístico da maioria dos órgãos e dos profissionais, principalmente quando divulgam notícias críticas”.

Rogério Christofoletti, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e um dos coordenadores do Observatório da Ética Jornalística, disse acreditar que há em curso no Brasil a implantação de uma agenda “anti-jornalística”.

“Estou convencido que faz parte das relações que o Presidente do Brasil tem com a sociedade uma busca de inimigos claros e evidentes. Ele escolheu a imprensa como um desses inimigos e, para jogar com o seu público, faz críticas e acusações, promovendo uma campanha anti-jornalística”, declarou.