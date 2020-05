Mundo

Presidente afegão anuncia reinício da ofensiva contra os talibãs

O Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou esta noite o reinício da ofensiva das forças governamentais contra os talibãs, horas após ataques em Cabul e no leste do país que provocaram dezenas de mortos civis.

Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani.

Fotografia: DR

"Ordenei às forças de segurança que ponham termo à sua postura de defesa activa, que regressem à sua postura ofensiva, e retomem as operações contra o inimigo", declarou Ghani numa intervenção transmitida pela televisão. O Afeganistão voltou a registar hoje atentados violentos. Na província de Nangarhar - leste, um reduto do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) - um ataque suicida contra uma cerimónia fúnebre provocou 24 mortos e 68 feridos.

Em Cabul, um ataque armado contra um hospital-maternidade provocou 16 mortos, incluindo dois bebés, duas mães e várias enfermeiras, na sequência de um longo tiroteio entre os assaltantes e a polícia. Na província de Khost (leste), uma bomba que explodiu num mercado matou uma criança e feriu mais dez pessoas.

Esta vaga de atentados pode comprometer em definitivo um processo de paz na sequência do acordo assinado em fevereiro entre os Estados Unidos da América e a rebelião talibã, e que prevê o início de conversações entre diversas entidades do país, incluindo representantes do Governo. O anúncio deste acordo, que também previa a troca de prisioneiros entre as duas partes, ainda não totalmente concretizada, suscitou divergências internas no poder em Cabul. Os sistemáticos ataques, e num país em guerra há 40 anos, também deixaram as autoridades afegãs mal preparadas para enfrentar a pandemia de covid-19, que infetou mais de 4.900 pessoas no país e provocou pelo menos 127 mortos.

Os atentados de hoje ainda não foram reivindicados, mas os talibãs e o EI conduzem ataques frequentes contra as forças militares e de segurança afegãs, e civis. Os talibãs já negaram envolvimento nestes ataques. No entanto, e no discurso desta noite, Ashraf Ghani acusou os talibãs de "não desistirem e combater e de matar afegãos, e incrementaram os seus ataques contra os nossos cidadãos e locais públicos" apesar dos repetidos apelos para um cessar-fogo.

De acordo com Ghani, o reinício das ofensivas pelas forças de segurança é necessário para "defender o país, proteger os nossos compatriotas e infraestruturas e repelir os ataques e ameaças dos talibãs e de todos os outros grupos terroristas".