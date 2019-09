Mundo

Presidente Al-Sisi nomeia um novo procurador

O Presidente do Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, emitiu um decreto nomeando Hamada al-Sawi como o novo Procurador-Geral da República, em substituição de Nabil Sadek, cujo mandato termina a 19 de Setembro, noticiou hoje, a Prensa Latina.

Fotografia: DR

Sawi desempenha altos cargos judiciais desde 1986, tendo dirigido o Centro Nacional de Estudos Judiciais do Ministério da Justiça, sendo também membro do escritório técnico do Tribunal de Apelações do Cairo.

Em Outubro de 2015, o procurador-geral cessante Nabil Sadek emitiu um decreto em que Sawi foi nomeado procurador-geral sénior do Gabinete de Apelações do Procurador do Cairo.

o Egipto é um país localizado no Norte de África, cuja capital é o Cairo. O país é muito conhecido pela antiga civilização.

A regularidade e a riqueza da cheia anual do rio Nilo, aliada ao quase isolamento provocado pelos desertos a Leste e Oeste, permitiram o desenvolvimento de uma das maiores civilizações do mundo. O terrorismo é um perigo no Egipto.