Mundo

Presidente anuncia Governo e CEDEAO levanta as sanções

O Presidente da Transição no Mali, Bah N'Daou, anunciou ontem a formação de um novo governo, composto por 25 membros, soube a PANA de fonte oficial em Bamako, o que abriu caminho para de seguida a CEDEAO levantar as sanções que havia imposto a seguir ao golpe de Estado.

Medida presidencial termina com a pressão de países vizinhos

Fotografia: DR

O novo Executivo maliano é composto por soldados, representantes da sociedade civil, pela Coordenação dos Movimentos de Azawad (CMA), plataforma dos partidos políticos e alguns tecnocratas.



Tendo como Primeiro-ministro, ministro da Defesa e Antigos Combatentes o coronel Sadio Camara, o Governo não conta com nenhum membro do elenco derrubado nesta lista, indica a fonte.

Entretanto, a CEDEAO decidiu levantar as sanções impostas ao Mali desde o golpe de Estado perpetrado a 18 de Agosto de 2020 contra o regime do Presidente Ibrahim Boubacar Keita, noticiou a PANA.



A organização sub-regional pediu, no entanto, às novas autoridades malianas para libertar rapidamente os responsáveis do ex-governo detidos pelo Comité Nacional para a Salvação do Povo (CNSP), junta que assumiu o poder a 18 de Agosto último, e a dissolução deste órgão.

A junta, conforme as recomendações da CEDEAO, instalou um Presidente de transição, um Primeiro-ministro e um Governo.

As sanções envolveram o fecho das fronteiras dos Estados-membros da organização sub-regional com o Mali, a suspensão das operações financeiras e comerciais, entre outras.