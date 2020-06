Mundo

Presidente cessante do Burundi morre aos 56 anos

O Presidente cessante do Burundi, Pierre Nkurunziza, morreu segunda-feira de um ataque cardíaco fulminante, aos 56 anos de idade. A notícia foi avançada ontem pelo Governo burundês.

“É com profunda tristeza que o Governo da República do Burundi anuncia a morte inesperada de Sua Excelência Pierre Nkurunzinza, Presidente cessante do Burundi, na sequência de um ataque cardíaco”, indica o anúncio do Governo, na conta oficial no Twitter. Nkurunziza estava no poder desde 2005.

Dez anos depois de chegar à Presidência, a candidatura de Nkurunziza a um terceiro mandato gerou controvérsia e mergulhou o país numa grave crise política. Pelo menos, 1.200 pessoas morreram devido à violência, e 400 mil pessoas foram obrigadas a fugir, enquanto as autoridades reprimiam opositores e jornalistas.

Segundo um comunicado da Presidência, Nkurunziza esteve hospitalizado no fim-de -semana e segunda-feira.