Mundo

Presidente chileno pede renúncia de ministros

O Presidente chileno, Sebastián Piñera, pediu, ontem, a todos os ministros que pusessem o lugar à disposição para proceder a uma remodelação de governo, na sequência das manifestações que o país tem sido alvo há mais de uma semana

Fotografia: DR

“Pedi a todos os ministros para porem os lugares à disposição de forma a reestruturar um novo gabinete, para poder enfrentar estas novas demandas e fazer frente aos novos tempos”, disse, numa conferência de imprensa, citado pelo jornal “La Nación”.

Sebastián Piñera referiu ainda que “depois de conversar com as Forças Armadas”, vai “levantar o estado de emergência para conseguir a normalização que todos os chilenos querem”. Garantiu ao povo chileno que os preços dos bens essenciais como a água e a electricidade e das portagens iam baixar.

A decisão do Chefe do Executivo chileno ocorre um dia depois de ter sido organizada uma marcha, que contou com mais de um milhão de pessoas, em Santiago do Chile, que se realizaram também em várias zonas do país, escreve a agência EFE. Esta foi a maior manifestação de que há registo desde o regresso da democracia ao país, em 1990.