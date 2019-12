Mundo

Presidente da CNE apela ao direito de voto

O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, José Pedro Sambú, apelou aos eleitores guineenses para não abdicarem do direito de voto e afluírem, amanhã, aos locais da votação, noticiou, hoje a Lusa.

Fotografia: DR

“A Comissão Nacional de Eleições apela ao cidadão eleitor para não hesitar e muito menos abdicar de exercer o seu direito fundamental”, afirmou José Pedro Sambú, numa mensagem de apelo ao voto, lida na sexta-feira na sede da CNE, em Bissau.

José Pedro Sambú pediu aos eleitores guineenses para “conservarem o seu cartão de eleitor, que é pessoal e intransmissível, porque sem o cartão de eleitor não poderá votar”.

“Só pode votar o cidadão eleitor, cujo nome consta no caderno eleitoral e portador de cartão de eleitor”, sublinhou.

Mais de 760 mil guineenses são chamados hoje às urnas para escolherem o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).

Queixa contra Embaló

O presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados (MCCI) da Guiné-Bissau, Sana Canté, apresentou, sexta-feira, uma queixa no Ministério Público contra Umaro Sissoco Embaló por alegado crime eleitoral ao incitar à divisão étnica no país.

Segundo o advogado Sana Canté, Umaro Sissoco Embaló fez “de forma reiterada e sistemática” apelos à divisão dos guineenses, com base em mensagens étnicas e religiosas, o que, disse, contraria a lei eleitoral.

À saída do Ministério Público, onde depositou uma denúncia formal, Sana Canté explicou que se decidiu por esta diligência porque sabe que a Justiça não vai fazer nada. “O artigo 102 do Código Penal diz que a pessoa que fizer apelo e incite à divisão com bases étnicas incorre numa pena de prisão que pode ir até oito anos de prisão”, observou Sana Canté.

O advogado afirmou ainda, que existem “provas bastantes” que mostram as acusações que faz contra Umaro Sissoco Embalo e avisou que, se o Ministério Público não accionar os mecanismos legais, vai constituir-se assistente no processo. “Não podemos aceitar qualquer atitude que coloque em causa a paz, a tranquilidade e o bem mais precioso que é a unidade nacional”, sublinhou Sana Canté, líder do MCCI, organização constituída maioritariamente por jovens universitários e dos liceus da Guiné-Bissau.

O MCCI destacou-se sobretudo pela forma como combateu o Presidente cessante da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, que sempre apelidou de ditador e anti-democrático.

Sociedade una e indivisível

O candidato do PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse acreditar numa sociedade “una” e “indivisível” e espera que os guineenses exerçam o seu direito de voto de forma livre e justa.

“Em democracia, quando povo é chamado a decidir, deve ser realmente a grande festa da democracia. Nós contamos que o povo guineense exerça esse direito e essa responsabilidade de forma livre, transparente e justa”, afirmou sexta-feira à Lusa Domingos Simões Pereira, momentos antes do início do comício de encerramento da campanha eleitoral.

O comício do candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) decorreu no estádio Lino Correia, no centro da cidade de Bissau, com a presença de milhares de apoiantes.

Questionado pela Lusa sobre a linguagem que prevaleceu durante a campanha eleitoral que pode trazer divisões étnicas e religiosas, Domingos Simões Pereira disse que os “guineenses sabem quem tem essa linguagem, quem tem o apelo de divisão e quem quer dividir a sociedade guineense”.

“Nós acreditamos numa sociedade guineense una, indivisível, e, por isso, professamos este sentimento de ‘guineendade', que é unir todas as estruturas sociais da Guiné-Bissau”, salientou.

O comício incluiu discursos de vários apoiantes de Domingos Simões Pereira e destacados elementos do PAIGC, entre os quais o de Francisca Pereira, antiga combatente pela independência da Guiné-Bissau, que afirmou que as três letras pelas quais o candidato é conhecido, DSP (iniciais do seu nome), significam “Deus Salva Povo”.

“DSP é a alma de Amílcar Cabral. Nós não temos raça, religião, cor, nem altura. Nós somos guineenses e no domingo vamos votar no número 1 para recuperarmos tudo o que é positivo nesta terra”, afirmou.

No final do comício, Domingos Simões Pereira pediu aos guineenses que escolham em “consciência a quem vão entregar o país nos próximos cinco anos”.

Considerando que nos últimos cinco anos o país esteve entregue a “interesses políticos mesquinhos”, o candidato afirmou que a Guiné-Bissau “precisa de curar as feridas e de um Presidente da República que seja capaz de unir os guineenses, de produzir a concórdia nacional, de trazer estabilidade política e que colabore com o Governo e com todas as instituições para o desenvolvimento do país”.