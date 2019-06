Mundo

Presidente da Nigéria promete retirar da pobreza 100 milhões de pessoas

O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, prometeu hoje que vai retirar da pobreza 100 milhões de pessoas e melhorar a segurança do país, que sofre devido ao terrorismo jihadista do Boko Haram.

Fotografia: DR

"Com liderança e motivação, podemos livrar da pobreza 100 milhões de nigerianos em dez anos", disse Buhari, durante um discurso em Abuja para comemorar a restauração da democracia em 1999 no país mais populoso da África, com quase 200 milhões de habitantes.

O presidente da Nigéria salientou que países como a China, Indonésia e Índia, países com muita população, conseguiram combater a pobreza e que a Nigéria também o pode conseguir.

"O nosso país, a Nigéria, é um grande país. Segundo estimativas das Nações Unidas, a nossa população aumentará para 411 milhões em 2050, o que nos tornará o terceiro país mais populoso da Terra, apenas atrás da China e da Índia", afirmou.

Buhari, que foi empossado no mês passado depois de ser reeleito nas eleições de 23 de Fevereiro, chegou ao poder em 2015, com a promessa de acabar com o terrorismo do Boko Haram e disse hoje que continuará a luta contra os jihadistas.

O presidente lembrou que em 2015 o grupo terrorista "poderia atacar qualquer cidade, incluindo a capital federal", Abuja, ao contrário de que acontece hoje.

No entanto, ele admitiu que "alguns desafios" persistem nas áreas rurais, onde os jihadistas cometem ataques e sequestros.