Presidente da Turquia faz advertência à Grécia

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, avisou a Grécia para participar em negociações em torno das reivindicações territoriais no Mediterrâneo Oriental ou poderá enfrentar as consequências graves.

O convite foi feito, sábado, um adia antes do início, ontem, das manobras militares ao largo de Chipre.



A Turquia e a Grécia, ambos membros da OTAN, estão envolvidos numa grave disputa em torno das jazidas de hidrocarbonetos detectadas no Mediterrâneo Oriental, após a Turquia ter enviado, em 10 de Agosto, um navio de exploração sísmica acompanhado de navios de guerra.



“A Turquia e o povo turco estão preparados para qualquer eventualidade e todas as suas consequências”, lembrou o Chefe de Estado turco.



As Forças Armadas turcas efectuam, desde ontem, cinco dias de manobras militares na República Turca de Chipre do Norte (RTCN, a zona norte da Ilha dividida, autoproclamada em 1983 e apenas reconhecida por Ancara), indicaram responsáveis militares turcos. Na quinta-feira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, anunciou que Grécia e Turquia tinham aceitado “iniciar negociações técnicas na OTAN” para promover uma diminuição da escalada de tensão na região, mas Atenas desmentiu no imediato.



“As designadas 'discussões técnicas' sobre uma diminuição da tensão no Mediterrâneo Oriental não correspondem à realidade”, assinalaram fontes diplomáticas em Atenas, citadas pela agência noticiosa grega ANA-MPA.



“A diminuição da escalada apenas terá lugar com a retirada imediata de todos os navios turcos da plataforma continental grega”, insistiram as autoridades gregas.



Atenas e Nicósia acusam a Turquia de violar a sua soberania ao promover prospecções de hidrocarbonetos nas suas águas territoriais.A situação inquieta a UE e vizinhos.