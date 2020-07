Presidente do Brasil está infectado com o novo coronavírus

Girabola: Clubes travam Federação no sorteio do campeonato

A direcção cessante da Federação Angolana de Futebol (FAF), presidida por Artur de Almeida e Silva, aponta a subida de casos positivos da Covid -19 no país (Luanda) como a causa do adiamento, sem data, do sorteio do próximo Girabola, inicialmente agendado para amanhã, enquanto os presidentes dos clubes reiteram a recusa de inscrição de atletas, face à relutância do organismo reitor em transferir a organização da prova.