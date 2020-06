Mundo

Presidente do Egipto lança iniciativa de paz para Líbia

O Presidente do Egipto, Abdel Fattah el-Sissi, lançou, ontem, no Cairo, uma iniciativa unilateral para acabar com a guerra civil na Líbia e preparar o caminho para a realização de eleições livres no país.

Presidente do Egipto

Fotografia: DR

Oplano - que teve a anuência do comandante das forças rivais do Governo de Acordo Nacional (GAN), o marechal Khalifa Haftar, que sofreu duras perdas nas últimas semanas - contempla um cessar-fogo que deveria iniciar hoje e a formação de um Conselho Presidencial no qual as três regiões da Líbia estariam representadas.

Abdel Fattah el-Sissi, que tem estado ao lado de Haftar no conflito líbio, sublinhou, ainda, que a iniciativa prevê a unificação de todas as instituições financeiras e petrolíferas líbias e o desman- telamento das milícias, para que o chamado Exército Nacional Líbio e outras agências de segurança possam "assumir as suas responsabilidades". E lembrou também os perigos de continuar a procurar uma solução militar para o conflito.

"Não pode haver estabilidade na Líbia se não forem encontrados meios pacíficos para a crise que incluam a unidade e a integridade das instituições nacionais", afirmou o Presidente egípcio, que apelou à saída das tropas estrangeiras do solo líbio, acrescentando: "A iniciativa pode ser um novo começo na Líbia".

Não houve qualquer co-mentário imediato do Governo apoiado pelas Nações Unidas e com sede em Tripoli, mas um porta-voz das forças militares aliadas, Mohamed Gnono, adiantou que continuariam a lutar para retomar a cidade de Sirte, a Leste de Tripoli, que as forças do Marechal Khalifa Haftar tomaram em Janeiro, e deixou ainda um 'recado'.

"Não começámos esta guerra, mas somos nós que vamos determinar quando e onde ela vai acabar", disse Gnono a propósito da conferência no Cairo, que não teve representantes do GAN ou dos maiores apoiantes externos, Turquia e Qatar. Por outro lado, Haftar marcou presença, bem como diplomatas dos Estados Unidos, Rússia, França e Itália.

A iniciativa do Egipto surge na sequência das perdas sofridas pelas tropas do Marechal Haftar na região ocidental do país, que vieram limitar os esforços de tomar o controlo de Tripoli, como visava uma ofensiva lançada em Abril de 2019.

Paralelamente, há ainda o 'braço de ferro' entre norte-americanos e russos, com os EUA a avisarem a Rússia de um possível envio de tropas para dissuadir qualquer tentativa de desestabilização do Norte de África.

O caos, no país rico em petróleo, agravou-se nos últimos meses, à medida que os agentes estrangeiros intervêm cada vez mais, apesar das promessas em contrário numa cimeira de paz ao mais alto nível realizada em Berlim no início do ano.

Na quarta-feira, a ONU anunciou o reinício das ne-gociações entre os beligerantes líbios, suspensas há mais de três meses. Todas as anteriores tentativas de se conseguir um cessar-fogo duradouro falharam.

Avanços no terreno

As forças do Governo provisório anunciaram, na semana passada, o controlo de todo o Oeste do país, causando uma dura derrota às tropas do marechal Khalifa Haftar, expulsas do seu último reduto na região, mas que continuam a controlar os terminais de petróleo no Leste do país.

A perda de Tarhuna marca uma viragem radical no conflito, desde que, em Abril de 2019, o marechal Haftar e o seu Exército Nacional Líbio lançaram uma ofensiva para tomar Tripoli.

O marechal Khalifa Haftar disse aceitar a retirada das tropas com a condição do Governo de Acordo Nacional respeitar o cessar-fogo. Caso contrário ameaça retomar as operações militares, afirmou o seu porta-voz, Ahmad al-Mesmari.

As forças do Governo de Acordo Nacional afirmaram controlar toda a capital, Tripoli e os subúrbios.

O anúncio ocorre após vários sucessos das tropas do Governo reconhecido pela ONU, entre os quais a recuperação do aeroporto internacional, que estava nas mãos das forças pró-Haftar, desde Abril de 2019.

A Líbia mergulhou no caos após a queda do regime de Muammar Kadhafi, em 2011.

Desde Abril de 2019, centenas de pessoas, incluindo numerosos civis, foram mortos nos combates da ofensiva a Tripoli e cerca de 200 mil foram obrigados a fugir.

Migrantes

A ilha de Malta permitiu o desembarque de mais de 400 migrantes, alguns retidos no mar há várias semanas, informaram ontem fontes oficiais.

As 425 pessoas, que vieram da Líbia e foram resgatadas no Mediterrâneo, em várias operações de salvamento, desde Abril, desembarcaram em La Valeta no sábado à noite, anunciou o Governo, em comunicado.