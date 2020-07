Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e príncipe apela ao respeito pela Constituição

Covid-19: Profissionais da comunicação social denunciam más condições no Calumbo II

Os profissionais da comunicação social suspeitos da Covid-19 durante os testes rápidos efectuados na se-gunda-feira, no campo Ma-nuel Berenguel da RNA, em Luanda, denunciam as más condições encontradas no centro de confinamento do Calumbo II, no município de Viana.