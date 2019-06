Mundo

Presidente dos EUA ameaça travar ajuda aos imigrantes

Os democratas da Câmara dos Representantes aprovaram recentemente um pacote de 4,5 mil milhões de dólares para ajuda humanitária aos imigrantes na fronteira do Sul dos Estados Unidos.

Centenas de menores permanecem separados dos progenitores em centros de detenção

Mas a medida terá agora de ser aprovada no Senado, que é controlado pelos republicanos.E, finalmente, a Casa Branca já disse que o Presidente será aconselhado a vetar o projecto de lei se este chegasse à sua secretária "na sua forma actual". Isto porque os democratas fizeram questão de deixar bem definido no projecto de lei que o dinheiro deve ser usado em ajuda humanitária e não na construção de um muro para deter imigrantes nem entregue a agências envolvidas na política de "tolerância zero" de Donald Trump. "As políticas cruéis de imigração do Presidente que destroem famílias e aterrorizam as comunidades exigem as rigorosas salvaguardas deste projecto para garantir que estes fundos serão usados apenas para necessidades humanitárias", disse a representante Nita M. Lowey.

O debate que antecedeu a aprovação da lei foi intenso, pois os democratas e republicanos têm visões muito distintas sobre as políticas de imigração, porém a medida acabou por ser aprovada num momento em que se agudizaram as críticas ao modo como as crianças filhas de imigrantes estão a ser tratadas nos EUA. "Isto não é uma lei de imigração", afirmou a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. "É uma lei com dotações para fazer frente às necessidades das crianças."

