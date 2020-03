Mundo

Presidente é contra a libertação dos Talibãs

Um dia depois de o acordo de paz entre os Estados Unidos e os Talibãs, o Presidente do Afeganistão refere que não concordou com a libertação dos cerca de cinco mil prisioneiros, uma das condições do tratado.

Fotografia: DR



Ashraf Ghani, Presidente do Afeganistão, afirmou que o Governo não concordou em libertar prisioneiros Talibãs, tal como referido no acordo de paz assinado entre os Estados Unidos e os Talibãs.

Segundo este acordo, assinado sábado no Qatar, cerca de cinco mil Talibãs seriam libertados em troca de mil detidos pelo Governo no dia 10 de Março. O Presidente do Afeganistão afirmou que a libertação “não pode ser um pré-requisito para conversar”, mas sim uma parte das negociações, noticiou a BBC News.

O acordo entre os Estados Unidos e os Talibãs incluí também uma gradual retirada das tropas norte-americanas. Em resposta, o grupo Islâmico concordou em manter uma relação pacífica com o Governo afegão.

Os Talibãs concordaram, ainda, em impedir a al-Qaeda e outros grupos extremistas de operarem em áreas sob seu controlo.

Sábado, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, reuniu-se com um grupo de 31 Talibãs durante um “momento histórico”, como lhe chamou, onde dividiram o palco em Doha, capital do Qatar.

Se os talibãs cumprirem a parte do acordo que lhes toca, todas as tropas norte-americanas e da OTAN serão retiradas dentro de 14 meses.

A Associated Press adianta que o secretário da Defesa americano, Mark Esper, afirmou que os EUA “não hesitarão em anular o acordo” se este for desrespeitado.

“Se os Talibãs não respeitarem os seus compromissos, vão perder a oportunidade de se sentar com os outros afegãos e deliberarem sobre o futuro do país”, disse o secretário da Defesa dos EUA.

Também Mike Pompeo advertiu que este entendimento é apenas o princípio de um processo de paz, ainda há muito para fazer. “Este é um momento cheio de esperança, mas é só o princípio, há uma grande quantidade de trabalho pela frente no campo diplomático”, disse Pompeo em conferência de imprensa em Doha, adiantou a EFE. A União Europeia já pediu o início das negociações para uma paz duradoura entre afegãos”sem demora”.

“A União Europeia considera a conclusão do acordo entre Afeganistão e EUA e EUA e os Talibãs um importante primeiro passo em direcção a um processo de paz completo, com as negociações entre afegãos no centro”, disse o representante da União Europeia para a política externa, Josep Borrell, numa declaração em nome dos 27 Estados-membros.

Borrell acrescentou que “não se pode perder a actual oportunidade de avançar em direcção à paz”.

Os EUA invadiram o Afeganistão depois dos ataques a 11 de Setembro de 2001.