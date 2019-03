Mundo

Presidente exonera principal chefe militar

O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, exonerou segunda-feira à noite o chefe do Estado-Maior, Mbemba Moussa, e outras altas patentes militares na sequência do ataque de sábado a uma aldeia do centro do país, que causou 135 mortos, disse a AFP.

Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita

Fotografia: DR

A decisão de Ibrahim Boubacar Keita, na qualidade de comandante-em-chefe das Forças Armadas, foi tomada durante uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros e visou demonstrar que a protecção da população é uma tarefa do Estado, relatou a imprensa local.

De acordo com os mesmos relatos, o Presidente disse que os militares devem garantir que as armas não caiam em mãos erradas.

O Governo considerou a agressão a essa aldeia como a mais letal dos últimos tempos, numa região que enfrenta a escalada da violência étnica.

Pelo menos, 135 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e outras 55 ficaram feridas após o ataque de uma milícia à aldeia de Ogossagou, na região de Mopti. Uma declaração oficial condenou o “acto atroz” e endereçou condolências às famílias das vítimas, na sua totalidade membros da etnia fulani de pastores nómadas.

A Missão das Nações Unidas no Mali (Minusma) destacou uma força de resposta rápida para o terreno com o objectivo de ajudar as autoridades locais na perseguição aos atacantes. O chefe da Minusma, Mahamat Saleh Annadif, disse que a tragédia lembra os muitos desafios que existem ainda hoje no Mali, especialmente na região de Mopti, onde a violência e os ataques têm aumentado desde o início deste ano.