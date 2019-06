Mundo

Presidente filipino diz que as mulheres bonitas o "curaram" de "ser gay"

O presidente filipino Rodrigo Duterte afirmou que as mulheres bonitas o "curaram" de "ser gay", enquanto discursava para comunidade filipina em Tóquio, no Japão, segundo a CNN cita o Diário de Noticia

Presidente filipino Rodrigo Duterte

Fotografia: DR

Rodrigo Duarte confessou que se sentia homossexual quando estava casado com a sua ex-mulher, Elizabeth Zimmerman, antes de 2000. Mas que a sua actual esposa, Honeylet Avacenã, o "curou". "Tornei-me um homem novo. As mulheres bonitas curam-me", referiu durante o discurso público.

No final do discurso, Rodrigo Duterte convidou várias mulheres a subirem ao palco para o beijar. A relação do presidente com a comunidade LGBT é controversa.

Em 2016, ofendeu o embaixador dos Estados Unidos nas Filipinas. Em março de 2017, assumiu-se contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas voltou atrás no final do ano ao afirmar que os direitos dos homossexuais seriam sempre protegidos durante a sua presidência.

"Não haverá opressão e reconheceremos a sua importância na sociedade", disse na altura.