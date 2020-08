Presidente idriss dérby promovido a marechal no dia da independência

Confrontos fazem 127 vítimas mortais no Sudão do Sul

Pelo menos, 127 pessoas morreram nos últimos quatro dias em confrontos entre civis e militares no Sudão do Sul, durante uma operação das Forças Armadas para desarmar a população, noticiou, ontem, a agência Efe, citando o porta-voz do Exército do Sudão do Sul, Lul Ruai Koang.