Presidente maliano anuncia criação de Governo de União

O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, anunciou, hoje, a criação de uma equipa ministerial chefiada pelo Primeiro-Ministro, Boubou Cissé, encarregada da formação de um Governo de Unidade Nacional, de acordo com as recomendações feitas pela CEDEAO.

Ibrahim Boubacar Keita já nomeou algumas figuras que vão integrar o novo Governo do Mali

Esta equipa integra os Ministérios da Defesa, Justiça e Direitos Humanos, Segurança e Protecção Civil, Administração Territorial, Negócios Estrangeiros, e Economia e Finanças, disse a chefe de Gabinete do Presidente da República, Kamissa Camara, em declarações transmitidas durante o noticiário da Rádio e Televisão do Mali, citadas pela agência de notícias Efe.



O Chefe de Estado maliano nomeou o major-general Ibrahima Dahirou Dembélé como ministro da Defesa, a tutela da Administração Territorial permanece nas mãos de Boubacar Alpha Bah, enquanto a pasta da Segurança e Protecção Civil é confiada ao major-general Bemba Moussa Keïta.



O advogado Kassoum Tapo vai encabeçar o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, enquanto o chefe da diplomacia cessante, Tiébilé Dramé, mantém-se como ministro dos Negócios Estrangeiros. O banqueiro aposentado Abdoulaye Daffé é o ministro da Economia e Finanças.



Também, ontem, os Chefes de Estado dos 15 países da CEDEAO, reunidos em Cimeira virtual para discutirem a crise no Mali, previram um regime de sanções contra quem se opuser ao processo de normalização no país.



O actual presidente da organização regional, o Chefe do Estado nigerino Mahamadou Issoufou, disse, no final da reunião, que iriam ser tomadas medidas “contra aqueles que tomassem decisões contrárias ao processo de normalização”, que será implementado no Mali antes do fim-de-semana.



A Cimeira da CEDEAO exige a demissão dos 31 deputados “mal eleitos”, uma das principais questões que conduziram à nova vaga de protestos violentos no país, mas prevê a permanência do Presidente, Ibrahim Boubacar Keita no poder.



Porém, os líderes políticos defenderam a rápida formação de um Governo de União, incluindo a oposição, e eleições parlamentares parciais no país. Na Cimeira, Mahamadou Issoufou apelou para que a organização adoptasse “soluções fortes para um fim rápido” da crise no Mali. O líder da organização disse que a resolução da crise política que abala o país “exige uma união sagrada de todos os malianos”.



A CEDEAO já tinha emitido recomendações, apelando para a criação, urgente, de um Governo e um novo Tribunal Constitucional que examine prioritariamente os resultados das últimas eleições legislativas, considerando que este sufrágio desencadeou a actual crise que o país vive.





Oposição está contra



Mesmo antes destas recomendações terem sido tornadas públicas, no domingo, os líderes do M5-RFP (Movimento 5 de Junho), uma aliança heterogénea de chefes religiosos e figuras de destaque do mundo político e da sociedade civil, que estão por detrás dos protestos a exigirem a a saída do Presidente, como uma prioridade, disseram que se recusavam a apoiar as propostas da CEDEAO.



Falta agora saber se o movimento vai continuar com os protestos nas ruas, depois de, na sexta-feira, ter decidido suspendê-los, após os graves incidentes de há uma semana, que fizeram 11 mortos, segundo o Governo, e mais de cem feridos. A missão das Nações Unidas no país (Minusma) fala em 14 manifestantes mortos e o M5-RFP em 23.