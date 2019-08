Mundo

Presidente Mattarella pede a Conte que forme Governo

O Primeiro-Ministro italiano, Giuseppe Conte, prometeu ontem trabalhar para criar um país mais justo, mais competitivo e mais inclusivo, após ter sido formalmente convidado a constituir um novo Governo de coligação.

Sergio Mattarella dá voto de confiança a Giuseppe Conte para dirigir Governo de coligação

Fotografia: Dr

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, encarregou o Primeiro-Ministro demissionário, Giuseppe Conte, de formar um novo Governo, depois do Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, com maioria parlamentar, terem anunciado disponibilidade para governar em coligação.

Giuseppe Conte apelidou o seu programa governamental como um projecto de “novo humanismo”, com o objectivo de tornar a Itália “um país mais justo, mais competitivo e mais inclusivo”.

Conte, do Movimento Cinco Estrelas (M5S, anti-sistema), que governou nos últimos 14 meses em coligação com o Partido Liga (extrema-direita), diz que neste novo Executivo está disposto a transformar a actual crise económica de Itália numa “oportunidade de recuperação”, para dar ao país “o lugar que merece” e “um papel de liderança na Europa”.

O Primeiro-Ministro considera que o respeito pelo multilateralismo deve ser preservado e prometeu que “se dedicará ao desenvolvimento de um programa estável com as forças políticas que concordaram em apoiar” o seu novo projecto.

“Trabalharemos por um país melhor, um país que possua infra-estrutura segura, redes eficientes, com energia renovável, que melhore os bens comuns ... que elimine todos os tipos de desigualdades”, explicou o Primeiro-Ministro indigitado. Conte diz que, nos próximos dias, divulgará ao Presidente de Itália o novo programa e a lista de elementos que constarão do seu Executivo.

Giuseppe Conte deslocou-se ao Palácio Quirinale, sede da Presidência do país, convocado por Mattarella após a realização de duas reuniões para consultas com as forças políticas desde que o Primeiro-Ministro renunciou a 20 deste mês.

Uma vez preparada a lista de ministros, Conte deve apresentá-la a Mattarella e espera-se que a tomada de posse aconteça a meio da próxima semana.

Um porta-voz da Presidência anunciou, após uma hora de reunião, que Mattarella “confiou a Conte a formação de um Governo” e que ele aceitou “com reservas”.

“Estamos numa fase muito delicada para o país e precisamos de sair do período de incerteza política criada pela crise do Governo de coligação, logo que possível”, disse Conte, após a audiência presidencial.

Salvini apela a protestos

O líder do partido Liga (extre-ma-direita), Matteo Salvini, que causou a queda prematura do Governo italiano e se viu excluído da próxima coligação, apelou ontem à realização de “uma grande manifestação” em Roma, no dia 19 de Outubro.

“A 19 de Outubro, penso num grande dia do orgulho italiano”, declarou Matteo Salvini, num vídeo difundido pelas redes sociais.

Depois do sinal verde dado ao Primeiro-Ministro cessante, Giuseppe Conte, para formar um novo Governo nascido do acordo entre o Movimento 5 Estrelas (M5S, anti-sistema) e o Partido De-mocrata (PD, centro-esquerda), Salvini avisou os detractores: “não se livrarão de mim com um joguinho de palácio. Eu não vou desistir”.

O ministro do Interior ainda em funções anunciou o regresso do seu partido à cena política, “mais determinado que nunca”, criticando o “Governo que nasceu em Bruxelas” e acrescentando que “a Itália não será serva de ninguém”.

“Eles não vão durar muito tempo. Nós já nos estamos a preparar. Não podem ne-gar aos italianos o direito de voto”, afirmou Salvini, falando de “um desejo louco de reconstruir”.

A Itália mergulhou numa crise política, desde que o ministro do Interior e líder do Partido Liga, Matteo Salvini, rompeu a aliança com o M5S, em 8 de Agosto, ao fim de 14 meses de governação.

Conte diz que esta crise surgiu num momento particularmente delicado para a economia mundial, “especialmente na Europa, onde o crescimento também está a diminuir, devido às tensões (comerciais) entre os Estados Unidos e a China”.