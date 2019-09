Presidente nomeia novo dirigente dos Serviços de Segurança

Quiçama é mais do que o Santuário

Todos os anos, no período que vai de Agosto a Setembro, há três dias em que a vila sede do município da Quiçama ganha muita popularidade, com repercussões em todo o país e noutras partes do globo, quando acolhe a peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, também conhecida por Mamã Muxima.