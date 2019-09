Mundo

Presidente Paul Biya anuncia “um grande diálogo nacional”

O Presidente camaronês, Paul Biya, anunciou, quinta-feira, a convocação, para o fim de Setembro, de “um grande diálogo nacional” sobre o conflito entre os grupos separatistas da minoria anglófona e as forças de segurança, no Oeste.

“Decidi convocar um grande diálogo nacional, no fim deste mês, que nos vai permitir examinar as vias e meios de responder às profundas aspirações das populações do Noroeste e do Sudoeste, mas, também, de todos que formam a nossa Nação”, declarou o Presidente Paul Biya, numa mensagem dirigida à Nação, retransmitida pela rádio e televisão públicas.

Segundo a AFP, Paul Bya explicou que o diálogo será orientado pelo Primeiro-Ministro, Joseph Dion Nguté, devendo envolver a sociedade civil, incluindo os representantes das forças de defesa e de segurança, bem como os grupos armados. Para o efeito, o Primeiro-Ministro vai iniciar, nos próximos dias, consultas, enquanto emissários governamentais contactarão a diáspora camaronesa.

Desde Novembro de 2016, as regiões anglófonas do Noroeste e Sudoeste dos Camarões enfrentam uma guerra secessionista, com as populações autónomas a considerarem-se “marginalizadas”. Há mais de um ano, as reclamações degeneraram em conflito armado entre as forças governamentais e os separatistas que lutam pela criação de um Estado independente.

Desde o início de 2017, os combates e a repressão de ambas as partes naquela região maioritariamente habitada por anglófonos, 16 por cento da população camaronesa, causaram mais de dois mil mortos, segundo a Human Rights Watch, e deslocou mais de 530 mil pessoas, segundo a ONU. A 20 de Agosto último, o líder separatista dos anglófonos, Julhos Ayuk Tabe, e nove de seus apoiantes foram julgados e condenados à prisão perpétua.

Biya pronunciou o discurso numa altura em que o país se confronta também com uma outra crise política. O seu rival nas presidenciais de Outubro de 2018, Maurice Kamto, foi preso em Janeiro de 2019. Ele e 90 dos seus partidários são acusados pelo tribunal militar de Yaoundé, de “insurreição” e “injurias ao Chefe de Estado”.

Entretanto, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, elogiou os esforços para acabar com a crise separatista nas regiões de língua inglesa. Mahamat congratula-se com o compromisso do Presidente camaronês Paul Biya de organizar um diálogo nacional para encontrar uma saída para esses problemas, refere um comunicado divulgado em Addis Abeba.

O presidente da Comissão da União Africana também incentiva e solicita a todos os actores políticos dessa nação, incluindo a diáspora e os grupos armados, que participem desse esforço e aproveitem a oportunidade para discutir as causas da crise.