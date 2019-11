Mundo

Presidente pede reforço na resposta ao crime

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pediu um reforço na resposta das Forças Armadas e da Polícia Nacional ao combate à delinquência urbana e ao crime organizado, admitindo “indícios de alguma insegurança” no país, noticiou a Lusa.

Jorge Carlos Fonseca admite “indícios de insegurança”

Fotografia: DR

A posição foi assumida ontem pelo Chefe de Estado na mensagem do dia consagrado à Defesa Nacional, que se comemora anualmente, desde 2011, no dia 6 de Novembro, efeméride que recorda a epidemia de dengue que em 2009 atingia todo o país.

“Hoje, tendo em conta indícios de alguma insegurança localizada, as Forças Armadas e a Polícia Nacional devem reforçar as capacidades de resposta a esta situação, no quadro do combate à delinquência urbana, o crime organizado, os tráficos de droga e de pessoas”, exortou Jorge Carlos Fonseca.

O Presidente da República acrescentou que a “disponibilidade permanente” daqueles órgãos, “longe de dispensar a contribuição do cidadão, tem de contar com a sua participação activa na edificação da Defesa Nacional, um dos pilares da nossa democracia e do Estado de Direito”.

Cabo Verde tem sido palco, nas últimas semanas, de vários actos criminais, entre homicídios, atentados, assaltos e roubos, a maioria com recurso à arma de fogo e sobretudo na cidade da Praia, a capital do país.

Na mensagem, o Chefe de Estado sublinha que “num contexto caracterizado pela existência de tráfico de drogas, pessoas e armas, através de organizações transnacionais, de intervenções desestabilizadoras de grupos terroris-tas, da pirataria marítima e da instabilidade política que caracterizam alguns países da sub-região, a promoção e o reforço dessa aliança é de suma importância”.