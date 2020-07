Presidente sul-africano lamenta morte de Zindzi

França: Emmanuel Macron procura reinventar-se

Emmanuel Macron prepara a França, e prepara-se, para duas coisas: uma nova vaga do novo coronavírus e para as presidenciais de 2022. A mudança de Primeiro-Ministro no regime presidencialista francês é quase uma banalidade, entre os analistas há quem afirme que Édouard Philippe até permaneceu bastante tempo no cargo - três anos.