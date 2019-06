Mundo

Presidente Trump está cada vez mais isolado

O jornalista norte-americano e autor do livro "Trump Debaixo de Fogo" Michael Wolff diz que o Presidente dos Estados Unidos está cada vez mais isolado mesmo nos círculos mais próximos do poder.

Fotografia: DR

O livro "Trump Debaixo de Fogo" vai ser lançado em Portugal no próximo dia 13 e, na nota introdutória de duas páginas divulgadas ontem pela editora, o autor explica que "em muitos aspectos" o próprio Governo" e até a Casa Branca está a virar-se contra Donald Trump.

Os factos explorados no novo livro começam em Fevereiro de 2018, início do segundo ano de Trump na Presidência e altura em que os "acesos de fúria e caprichos" começam a ser enfrentados através de respostas institucionais cada vez mais organizadas e metódicas.

"As rodas da Justiça giram inexoravelmente contra ele. Em muitos aspectos, o próprio Governo, até a Casa Branca, começou a virar-se contra si. Quase todos os centros de poder que restam na ala da extrema-direita o consideram inapto", escreve Wolff.