Mundo

Presidente ucraniano pede voto de confiança

Os ucranianos votaram ontem nas eleições legislativas, nas quais o novo Presidente do país, Volodimir Zelenski, espera obter uma maioria para cumprir as promessas de mudança.

Fotografia: DR

Zelenski, um actor novato na política que venceu as eleições presidenciais em Abril, dissolveu o actual Parlamento, hostil a ele, e convocou estas legislativas antecipadas.

Incapaz de nomear um Governo nos dois primeiros meses de exercício, teve que se limitar a declarações de intenções. De acordo com as pesquisas, Zelenski continua a ter um forte apoio, assim como o seu partido, Servo do Povo.

A formação política - baptizada em homenagem a uma série de televisão com o mesmo nome em que Zelenski interpretou um Presidente - conta com metade das intenções de voto.

O partido orgulha-se de ter “lançado um desafio ao sistema” para trazer “mudanças” e “limpar o país da corrupção” omnipresente, a fim de seduzir o eleitorado do país da Europa, atingido por uma guerra contra os separatistas pró-russos que causou mais de 13 mil mortos em cinco anos.

“Não vemos uma coligação com o antigo poder”, disse ontem Zelenski, após votar num bairro residencial de Kiev. O Chefe de Estado informou que há “consultas” em andamento sobre a nomeação do futuro Primeiro-Ministro.

“Esse homem tem que ser um economista absolutamente profissional, sem nenhum passado político”, acrescentou.