Presidente veta nova lei da droga por ter “dúvidas profundas”

Crianças levam semba à Marginal

O grupo infantil Cassules do União 54 abriu, ontem, às 18h00, na Marginal da Praia do Bispo, o desfile competitivo do Carnaval de Luan-da, sob o olhar da ministra da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, do vice-governador de Luanda para a área Política e Social, Dionísio da Fonseca, e de outros membros do Governo.