Mundo

Presidente Al-Sisi anuncia candidatura

O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, anunciou ontem no Cairo que se vai candidatar a um segundo mandato nas eleições presidenciais que vão decorrer em Março deste ano.

Abdel Fatah al-Sisi é o favorito entre os candidatos ao pleito

Fotografia: Handout AL-MASRIYA TV AFP

“Vou anunciar com toda a honestidade e transparência, e espero que vocês aceitem, a minha candidatura para o cargo de Presidente da República”, disse, durante um discurso em que destacou as conquistas efectuadas pela sua presidência.

Os candidatos às eleições presidenciais têm até 29 de Janeiro para formalizar a sua candidatura.

Apesar de até então não ter anunciado a intenção de concorrer ao pleito, fotos de Al Sisi com lemas a favor da repetição de mais um mandato eram exibidos em diversos lugares da capital, inclusive com o apoio de parlamentares.

No passado dia 9, o chefe do grupo parlamentar maioritário da coligação “Daam Masr” (Apoio ao Egipto), anunciou que 400 deputados já tinham dado garantias de apoio à candidatura do actual Presidente.

Para participar nas eleições presidenciais, os candidatos precisam do apoio de pelo menos 20 parlamentares ou 25 mil assinaturas de cidadãos com direito a voto residentes em pelo menos 15 províncias egípcias, com um mínimo de mil assinaturas por cada região.

/>Até ao momento, apenas outros dois políticos, o opositor Jaled Ali, e o mediático Muqtada Mansur, presidente do Zamalek Sports Club, manifestaram intenções de concorrerem nas eleições, onde a vitória de Al Sisi é considerada como certa.

O antigo primeiro-ministro na era Mubarak, Ahmed Shafiq, tinha anuniado a intenção de se candidatar, mas acabou por desistir, depois de regressar do exílio de mais de cinco anos nos Emirados Árabes Unidos.

Abdel Fattah al-Sisi foi eleito em 2014. Em 2013, enquanto chefe do Exército, destituiu o islâmico Mohamed Morsi, o primeiro Presidente democraticamente eleito do Egipto.

A campanha eleitoral vai começar, oficialmente, no dia 24 de Fevereiro e termina a 23 de Março. De acordo com a Autoridade Nacional de Eleições, a primeira volta das eleições presidenciais realiza-se de 26 a 28 de Março e uma segunda volta é realizada, se necessário, de 24 a 26 de Abril.

Estas vão ser as terceiras eleições presidenciais desde a destituição do Governo de Hosni Moubarak.