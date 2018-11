Mundo

Presidente Ali Bongo recupera na Arábia Saudita

O Presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, está “seriamente doente mas a recuperar”, disse um seu porta-voz, confirmando que se encontra hospitalizado desde 24 de Outubro, na Arábia Saudita.

O Chefe de Estado foi internado de urgência devido a um “desconforto e tonturas persistentes”, mas a evolução po-sitiva acelerou nestes últimos dias, indica o comunicado, lido no Palácio Presidencial pelo porta-voz da Presidência, Ike Ngouoni.

“No dia 24 de Outubro de 2018, no momento em que o Presidente gabonês se encontrava no seu hotel em Riade, na Arábia Saudita, sentiu-se mal e teve desconforto persistente e tonturas”, lê-se no documento.

Depois do médico pessoal analisar o estado clínico, Ali Bongo foi imediatamente levado para o Hospital King Faysal, em Riade, para uma avaliação feita através de exames profundos. “As primeiras análises diagnosticaram uma hemorragia cerebral, exigindo cuidados médicos e cirúrgicos no sector altamente especializado no qual o Presidente foi submetido a tratamento adequado e apoio abrangente”, sublinha a nota.

De recordar que o último comunicado de imprensa remonta a 28 de Outubro, quando a Presidência do Ga-bão se referiu à “fadiga se-vera”, enquanto outras fontes falavam em “acidente vascular cerebral.”

Recentemente, o líder da oposição, Jean Ping, fez uma intervenção pública onde reclamava vitória nas eleições de 2016, marcadas por extre-ma violência e acusações de fraude, e dizia que o país es-tava a ser liderado por “piloto automático”, numa referên-cia ao estado de saúde de Ali Bongo que na altura disse ser “muito grave.”