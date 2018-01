Selecção Sub-18 de futsal trabalha aspectos tácticos

A Selecção Nacional Sub-18 de futsal treina hoje, às 16 horas, no Pavilhão Gimnodesportivo da Cidadela, no distrito urbano do Rangel, a recuperação da condição física dos jogadores e os aspectos tácticos, na sequência da preparação para o desafio com a Zâmbia, no próximo dia 13 do corrente, em Luanda.