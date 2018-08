Mundo

Presidente assina acordo final de paz

Presidente sul-sudanês, Salva Kiir, assina hoje, em Cartum, um acordo final com os rebeldes.

Kiir declarou que firma o acordo de paz à luz de um encontro em Juba, com o ministro sudanês dos Negócios Estrangeiros , Al-Dirdiri Mohammed Ahmed, na sequência da assinatura no final de Julho, de um acordo preliminar de partilha do poder entre o governo e as forças da oposição.

“Estamos prestes a resolver os nossos problemas. Penso que esse acordo continuará a ser aplicado no espírito e na letra. Todos os que o assinarão estão comprometidos com o mesmo”, declarou Kiir, acrescentando que isso significa o abandono dos acordos anteriores que infelizmente fracassaram.

“As duas partes assinaram o acordo de paz de 2015, com inúmeras reservas, sob a pressão da comunidade internacional”, disse, manifestando a esperança de que o acordo de paz seja coroado de êxito graças aos esforços de mediação do Presidente sudanês, Omar el-Béchir, e o apoio dos dirigentes da Autoridade Inter-governamental para o Desenvolvimento (IGAD), bloco regional da África do Leste.

As duas partes em conflito retomaram as hostilidades em Julho de 2016, forçando Riek Machar a fugir para o exílio, fragilizando assim, o acordo de paz que tinha sido assinado e patrocinado pela IGAD.

As actuais conversações em Cartum são consideradas como a última oportunidade de se alcançar à paz no Sudão do Sul.