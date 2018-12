Mundo

Presidente Buhari nega substituição por clone

O Presidente da Nigéria, Muhammad Buhari, negou pela primeira vez durante a visita à Polónia as acusações de ter sido substituído por um clone ou um sósia, rumor que tem corrido nas redes sociais há vários meses.

Fotografia: Eduardo Pedro| Edições Novembro

Depois de o Chefe de Es-tado ter estado doente, havia mesmo quem dissesse que Buhari já estava morto e que havia tentativas de encobrir a verdade. O Presidente, que falava num encontro com a comunidade nigeriana residente na Polónia, considerou os rumores “ignorantes.”

“Muitas pessoas desejaram a minha morte durante a minha doença. Algumas até se dirigiram ao vice-Pre-

sidente oferecendo-se para serem seus representantes. Isto, claro, deixou-o embaraçado e obviamente que ele me visitou durante a minha convalescença em Londres”, sublinhou o Presidente da Nigéria. As declarações foram gravadas em vídeo e já foram vistas milhares de vezes no Youtube e no Facebook. Bu-hari passou vários meses em Londres, em 2017, para receber tratamento médico, e chegou a ter de ausentar-se do país durante mais de três meses seguidos. Uma das informações dizia que o actual Presidente da Nigéria, que se recandidata às eleições de Fevereiro, havia sido substituído por um sósia sudanês chamado Jubril.

Após o sucedido, o Gabinete da Presidência nigeriana pôs a circular um e-mail com o título “Sou mesmo eu, Presidente Buhari responde às alegações de ser um clone”, anexando-lhe o vídeo. Na sua página de Twitter, Buhari fixou as suas declarações, sendo a primeira coisa que se vê quan-do se visita a página do Presidente nigeriano.