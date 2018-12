Mundo

Presidente Buhari ordena a compra de mais armas

Victor Carvalho

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, assinou, no fim-de-semana, um despacho autorizar a compra urgente de equipamento militar para o Exército combater eficazmente o grupo Boko Haram no norte e nordeste, revelou a imprensa, em Abuja.

Apesar de intensificar o combate ao grupo, as tropas têm sofrido muitas baixas no terreno

Fotografia: DR

De acordo com o ministro da Defesa nigeriano, Mansur Muhammad Dan Ali, a decisão foi tomada numa reunião conjunta de emergência com as altas patentes militares do país.

Na reunião foi feito um balanço sobre os resultados da luta contra o Boko Haram e sublinhado o facto de o grupo rebelde estar particularmente activo no norte e nordeste do país, devido a algum equipamento que recebeu recentemente do “Estado Islâmico”através de canais com origem na Líbia.

Face ao balanço, considerado altamente negativo para as Forças Armadas, foi decidido que a compra do novo equipamento militar será feita com carácter de urgência e paga com verbas inscritas no orçamento do Governo federal para 2018, no âmbito das relações bilaterais que o país tem com Estados fabricantes de armas.

Segundo as autoridades nigerianas, foi com o armamento enviado pelo “Estado Islâmico” que os rebeldes do Boko Haram conseguiram atacar recentemente diversas bases militares.

No encontro foi também decidido que o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Tukur Yusuf Baratai, fique no nordeste do país até que a situação militar se altere.

No mesmo âmbito ficou acordada a transferência da sede do Quartel-General de Sokoto para Gusau, responsável pelo aquartelamento das forças que estão no terreno a combater os rebeldes.

O ministro da Defesa e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ficaram ainda encarregados de proceder a mudanças nos comandos a nível das diferentes operações para permitir uma resposta com sucesso a ameaças e desafios em termos de segurança nas respectivas jurisdições.

Para que tudo isto seja exequível, o Presidente Muhammadu Buhari exigiu a melhoria das condições colocadas à disposição dos soldados, particularmente dos que se encontram envolvidos nas diferentes frentes de combate.



Ataque a mais uma base

Enquanto o Exército não se arma eficazmente, os ataques do Boko Haram prosseguem. No fim-de-semana, enquanto decorria a reunião das chefias militares com o Presidente da República, oito soldados morreram em mais uma acção contra uma base militar no nordeste, segundo um comunicado divulgado por um porta-voz do Exército.

Um grupo de combatentes do grupo Província da África Ocidental do “Estado Islâmico” (ISWAP), braço do Boko Haram, atacou outra base militar em Buni Gari, povoação isolada do Estado de Yobe (nordeste), provocando intensos combates com os soldados.

“Oito dos nossos soldados pagaram o preço supremo, enquanto dez terroristas do Boko Haram morreram durante o confronto”, declarou o porta-voz local do Exército, numa mensagem enviada à agência AFP.

O grupo jihadista intensificou, nos últimos meses, os ataques contra posições do Exército nigeriano nos Estados de Borno e Yobe, os mais afectados pela insurreição que deixou mais de 27 mil mortos na região desde 2009. Desde Julho foram contabilizados 19 ataques contra bases militares, na maioria reivindicados pelo ISWAP.