Mundo

Presidente cubano visita China na próxima semana

O Presidente cubano, Mi-guel Díaz-Canel, vai visitar a China a partir da próxima semana e participar na feira International Import Expo, que decorre em Xangai, capital económica do país, informou ontem o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

Havana e Pequim vão analisar o reforço da cooperação

Fotografia: DR

Trata-se da primeira visita de Miguel Díaz-Canel ao país asiático.

“Acreditamos que, com esta visita, continuaremos a fortalecer os nossos laços bilaterais de amizade” afirmou, em conferência de imprensa, Lu Kang.

Também os Presidentes da República Dominicana e El Salvador, Danilo Medina e Salvador Sánchez Cerén, respectivamente, visitam o país asiático entre amanhã e o próximo dia 8 de Novembro, a convite do Presidente chinês, Xi Jinping.

A feira internacional de Xangai, que decorre entre 5 e 10 de Novembro, contará ainda com a participação do Presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, entre outros líderes internacionais.

El Salvador, República Dominicana e Panamá romperam recentemente relações com Taiwan, passando a reconhecer Pequim como a capital de toda a China.

Na International Import Expo participam ainda o Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, e o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev.