Mundo

Presidente da China em visita a Portugal

O Presidente da China, Xi Jinping, inicia hoje uma visita de Estado a Portugal, para aprofundar as relações e ampliar a cooperação entre os dois países em vários domínios.

Líder chinês quer ver as relações com Lisboa mais reforçadas e diversificadas

Fotografia: DR

Antes de embarcar para Portugal, Xi Jinping escreveu um artigo de opinião, intitulado “Uma amizade que transcende o tempo e o espaço, uma parceria voltada para o futuro”, no qual destaca como desafio o aprofundamento das relações entre os dois Estados, que diz serem já muito fortes e com cinco séculos de história.

No artigo, publicado ontem pelo jornal Diário de Notícias, o Presidente da China começa por citar Luís de Camões (Aqui.../Onde a terra se acaba/E o mar começa...) em que afirma que “Portugal é um ponto importante de ligação entre a Rota da Seda Terrestre e a Rota da Seda Marítima” e por isso um aliado muito prezado pela China.

O líder chinês afirma no artigo que as duas partes podem fazer bom uso das oportunidades trazidas pela construção conjunta de Uma Faixa e Uma Rota, continuar a reforçar e a fazer crescer os projectos existentes, aproveitar bem as plataformas como a Exposição Internacional de Importação da China, aumentar as trocas comerciais e criar novos pontos de crescimento para a cooperação nas áreas como automóveis, novas energias, finanças e a construção de portos, entre outras, bem como reforçar a cooperação em terceiros mercados, a fim de realizar benefícios mútuos e ganhos compartilhados numa esfera mais ampla.”

De entre as várias parcerias sugeridas pelo Presidente chinês no artigo, destaca-se também a dedicada à chamada economia azul, aproveitando, como sublinha, que Portugal é conhecido como terra da navegação: “vamos desenvolver activamente a parceria azul, encorajar o reforço da cooperação nas áreas de pesquisas científicas relacionadas com o mar, a exploração e a protecção do mar e logística portuária, entre outras, desenvolvendo a “economia azul”, fazendo com que os vastos mares beneficiem as nossas futuras gerações.”

O Presidente chinês considera que, nestes 40 anos de relações, os dois países persistem em realizar a cooperação pragmática com base nos princípios de igualdade, benefício mútuo e ganhos compartilhados. Após a ocorrência da crise da dívida soberana europeia, depois da crise financeira internacional em 2008, as empresas chinesas uma após a outra, começaram a investir em Portugal e a expandir os seus negócios fora da China e contribuíram também para a criação de postos de trabalho e para o desenvolvimento socioeconómico de Portugal.

Xi Jinping disse que a China espera e acredita que a parte portuguesa vá continuar a desempenhar um papel activo dentro da União Europeia, impulsionando o desenvolvimento da parceria China-UE da paz, crescimento, reforma e civilização.