Presidente da Interpol investigado por suborno

Campeão quer adiamento do jogo com o Interclube

Com o foco no jogo da segunda “mão”, das meias-finais da Liga dos Campeões Africanos, frente ao Esperance de Tunis, a disputar-se dentro de 14 dias no reduto adversário, o 1º de Agosto vai solicitar por escrito ao Conselho Técnico Desportivo da Federação Angolana de Futebol (FAF), o adiamento do jogo diante do Interclube, referente à primeira jornada do Girabola, cujo arranque acontece a 27 do corrente.