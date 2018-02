Mundo

Presidente da República pede acções contra drogas

O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, recomendou sábado ao Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga (GCPCD) a racionalização de recursos disponíveis para se atingir os objectivos que se resumem em promover um estilo de vida livre do abuso de drogas.

Falando para jornalistas, minutos após ter visitado e reunido com a direcção do GCPCD, em Maputo, Agostinho do Rosário disse acreditar que com o saldo financeiro existente a instituição poderá levar avante os seus objectivos.

Além do défice orçamental, o GCPCD enfrenta dificuldades desde a escassez de meios para a disseminação em larga escala de mensagens educativas anti-drogas.

O GCPCD funcionou, no ano passado, com aproximadamente 11, 7 milhões de meticais (cerca de 189 mil dólares). Segundo o último relatório do Gabinete, as autoridades sanitárias garantem ter atendido um total de 4.240 pacientes com perturbação mental e Comportamental devido ao consumo de Substâncias Psico-activas (PMCCSP).

De acordo com o documento, a província central de Sofala é que registou maiores consultas.