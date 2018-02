Presidente decreta estado de emergência

Falta asfalto para chegar ao Rivungo

A falta de estradas de acesso em condições no eixo rodoviário entre a vila do Cuíto Cuanavale (onde terminou a estrada asfaltada) até a sede do município do Rivungo, torna difícil a circulação de pessoas e bens para aquela região do Sudeste do Cuando Cubango, situada junto à zona fronteiriça com a Zâmbia.