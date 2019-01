Presidente eleito da RDC promete reconciliar o país

Trump e o “muro da vergonha” com o México

Com algum humor, um cidadão angolano, que dizia estar atento à política mundial e, em particular, aos Estados Unidos da América, afirmava que, caso fosse cartoonista, faria uma caricatura de Donald Trump como Presidente norte-americano birrento a dar sapatadas no chão, enquanto exigia que lhe dessem mais peças para concluir a construção de um muro à volta de um imaginário Forte Apache.