Presidente eleito promete corrigir acordo com as FARC

O novo Presidente colombiano anunciou domingo, após ser conhecido o resultado das presidenciais, que o seu Governo vai efectuar “correcções” ao acordo de paz histórico que permitiu desarmar e transformar num partido político a ex-guerrilha das Forças Revolucionárias da Colômbia (FARC).

“Esta paz com a qual sonhámos e que exige rectificações, terá correcções para que as vítimas fiquem no centro do processo, para garantir a verdade, justiça e reparação”, declarou o candidato da direita, Iván Duque, no seu primeiro discurso de vitória.

Duque, de 41 anos, venceu as eleições para a Presidência da Colômbia na segunda volta, com mais de dez milhões de votos contabilizados em 98,20 por cento das mesas eleitorais. Segundo a autoridade eleitoral, Duque obteve 10,2 milhões de votos (53,97 por cento), enquanto o adversário Gustavo Petro, o candidato da esquerda do movimento Colômbia Humana, conquistou 7,9 milhões de votos (41,81 por cento).

Iván Duque,'delfim' do ex-Presidente Álvaro Uribe, sucederá em 7 de Agosto a Juan Manuel Santos.

Na primeira volta, realizada em 27 de Maio, Duque recebeu mais de 7,5 milhões de votos (39,14 por cento) e Petro 4,8 milhões (25,08 por cento). A Colômbia elegeu o novo Chefe de Estado na segunda volta das presidenciais, desde a paz com a ex-guerrilha das FARC.

O escrutínio teve uma das mais baixas participações, uma vez que apenas 44 por cento dos mais de 36 milhões de eleitores inscritos votou.