Presidente Emmanuel Macron faz apelo à ordem e à concórdia

O Presidente de França, Emmanuel Macron, lançou ontem um apelo de “ordem, calma e concórdia”, depois de mais um sábado marcado por manifestações dos “coletes amarelos”, embora com menos manifestantes e incidentes que nas últimas semanas.

“É agora tempo de reinar a ordem, a calma e a concórdia. O nosso país precisa disso. Precisa de concórdia, de unidade, de um empenho sincero nas causas colectivas e precisa de serenar as divisões”, disse Macron à imprensa durante uma visita a tropas francesas destacadas no Chade.

Sobre os incidentes das últimas semanas, em que se registaram 10 mortos, centenas de feridos e estragos em várias propriedades, o Presidente afirmou que “é evidente que terão as respostas judiciais mais severas”.

As palavras de Macron, transmitidas pelo canal de informação BFMTV, juntam-se às do Primeiro-Ministro francês, Édouard Philippe, que também prometeu “severidade judicial” para a “violência inaudita”.

Numa mensagem no Twitter, Philippe criticou incidentes como “um simulacro de decapitação do Chefe de Estado... agressões de uma violência inaudita contra polícias... gestos anti-semitas em plena Paris”.

Entre os incidentes ocorridos no sábado, o sexto consecutivo de manifestações dos “coletes amarelos”, figuram agressões a polícias nos Campos Elísios, duas dezenas de manifestantes que entoaram em Montmartre uma canção do humorista francês Dieudonné M'Bala M'Bala, condenado em 2017 por anti-semitismo, e a “decapitação” de uma imagem de Emmanuel Macron em Angoulême. “Está fora de questão banalizar esse tipo de gestos que devem ser objecto de uma condenação unânime e de sanções penais”, acrescentou o Primeiro-Ministro.

A mobilização de “coletes amarelos” deste sábado foi consideravelmente inferior às anteriores, com cerca de metade dos manifestantes em relação ao sábado precedente e de um sexto dos que participaram na primeira, a 17 de Novembro.

No último sábado, às 18h00 horas locais, 38.600 pessoas manifestavam-se por toda a França, contra 66 mil no sábado anterior à mesma hora, e duas mil em Paris, contra quatro mil na semana anterior, segundo o Ministério da Administração Interna francês. A primeira manifestação juntou 282 mil manifestantes, a de 24 de Novembro 166 mil, as de 1 e 8 de Dezembro 136 mil e a de 15 de Dezembro 66 mil, de acordo com dados oficiais. Os “coletes amarelos” não anunciaram qualquer contagem.

O movimento dos “coletes amarelos” nasceu como uma mobilização contra o aumento do preço dos combustíveis, mas depois abraçou o descontentamento da população do interior e passou a ter reivindicações variadas. Incansáveis, as manifestações ganharam ares violentos, mas não perderam apoio popular, o que acabou por convencer o Presidente francês, Emmanuel Macron, a dar uma resposta à altura do desafio.

Macron anunciou na semana passada uma série de medidas para reduzir a crise, entre as quais o aumento do salário mínimo, um novo imposto para os aposentados que recebem pequenas pensões, a isenção de impostos e contribuições sociais às horas extras e a possibilidade de um “bónus excepcional” de 1.000 euros livre de impostos para os trabalhadores que ganham menos de 3.600 euros.