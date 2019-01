Mundo

Presidente francês tenta apaziguar manifestantes

O Presidente francês, Emmanuel Macron, prosseguiu ontem o “grande debate” nacional em Souillac, localidade do sudoeste, com o objectivo de apaziguar a indignação dos “Coletes Amarelos”, que já anunciaram mais protestos para hoje em todo o território.

Chefe de Estado francês iniciou uma ronda de negociações em todo o país

Fotografia: DR

Segundo a agência de notícias France-Press (AFP), Emmanuel Macron reuniu-se a partir das 15h00 locais com 600 autarcas em Souillac, localidade francesa com 3.750 habitantes.

“Enquanto houver perguntas, ele (Macron) responderá”, indicou a comitiva do Presidente francês, sem avançar a duração do debate.

Para receber Emmanuel Macron, a localidade de Souillac encontrava-se sob vigilância apertada e qualquer manifestação estava proibida, nomeadamente no contexto do movimento “Coletes Amarelos”.

De acordo com a AFP, foi anunciada para hoje uma nova manifestação do movimento “Coletes Amarelos”.

No último domingo, Emmanuel Macron propôs focar um grande debate nacional em França em torno de 35 questões sobre quatro grandes temas: democracia, transição ecológica, fiscalidade e imigração.

“Quero transformar convosco a cólera em soluções”, afirmou então numa carta dirigida aos franceses.

Na terça-feira, Emmanuel Macron apresentou oficialmente o grande debate nacional em França para responder à crise desencadeada pela contestação do movimento “Coletes Amarelos”, apelando a uma discussão “sem tabus”.

“Existem 35 questões” na carta dirigida aos franceses, mas “a par daquelas que estão escritas, todas as questões estão abertas”, declarou o Chefe de Estado francês num encontro realizado em Grand Bourgtheroulde (Normandia, noroeste de França) que contou com a presença dos autarcas daquela região.

“Se existirem questões pertinentes, assuntos que não vi e que podem emergir, também serão consideradas. Não devem existir tabus enquanto falamos”, reforçou.

O encontro realizado em Grand Bourgtheroulde foi o primeiro de um conjunto de outros que Emmanuel Macron pretende realizar nas várias regiões francesas durante o período do grande debate nacional.

A iniciativa do Chefe de Estado francês surge numa altura em que o país vive há dois meses uma crise desencadeada pelas manifestações dos “Coletes Amarelos”, que contestam a política social e fiscal do Governo.

Milhares de pessoas envergando coletes de cor amarelo têm-se manifestado em França desde 17 de Novembro, um protesto que inicialmente exigia a suspensão de um novo imposto sobre os combustíveis e acabou por se ampliar a uma série de outras reivindicações.

Em várias ocasiões, os protestos, que têm sido realizados em várias cidades e regiões francesas, degeneraram em confrontos entre manifestantes e forças da ordem.

A acumulação de ferimentos graves provocados nos últimos dois meses na repressão às manifestações está a aumentar a cólera e o ressentimento contra o Governo francês e a Polícia,segundo a agência noticiosa France Press.

Os apelos para uma actuação mais cautelosa e prudente têm vindo a aumentar, em particular devido à utilização indiscriminada de balas de defesa (LBD), que projectam balas de borracha de 40 mm de diâmetro até 50 metros de distância e que já provocaram graves ferimentos na cabeça ou na vista.

Pelo menos 15 pessoas já perderam um olho desde o início do movimento social contra a Política Fiscal.

Por este motivo, o Defensor dos Direitos - autoridade administrativa independente responsável pela defesa dos direitos dos cidadãos - Jacques Toubon, exigiu já a suspensão deste tipo de armas.

No centro de Bordéus (sudoeste), dois manifestantes foram vítimas desta actuação policial.

A primeira vítima foi um horticultor, que ficou com o maxilar desfeito há cinco semanas por uma destas balas de borracha. Ao longo das semanas seguiram outras víimas.