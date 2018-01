Mundo

Presidente guineense fala em avanços na superação da crise

O Presidente da Guiné -Bissau, José Mário Vaz, anunciou ontem medidas para acelerar o entendimento entre os políticos dentro do esforço para a superação da crise que afecta o país há mais de três anos.

José Mário Vaz, segundo uma nota, refere que os guineenses têm que compreender a natureza das políticas de reconciliação nacional, principalmente numa altura em que existem sinais de grande saturação da população em relação ao mau clima político, no seu entender, derivado de interesses particulares.

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, exonerou ontem Umaro Sissoco Embaló do cargo de primeiro-ministro, anunciou a presidência guineense, citando um decreto presidencial.

O documento anuncia que José Mário Vaz aceitou o pedido de demissão apresentado por Sissoco Embaló, numa carta que este lhe endereçou no passado dia 12.

O decreto assinala ainda que está em curso no país um processo de diálogo com vista à procura de uma saída para a crise política, com o chefe do Estado a consultar regularmente as forças vivas da sociedade, contando com o apoio dos parceiros da África Ocidental.

Até ontem ainda não era conhecido o nome da figura que irá substituir Umaro Sissoco Embaló, que esteve no cargo de primeiro-ministro durante 15 meses.