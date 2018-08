Mundo

Presidente Nicolás Maduro escapa a um atentado

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi alvo de uma tentativa de atentado em Caracas. O ataque foi reivindicado ontem pelo Movimento Soldados de Flanelas.

Fotografia: DR

Através de uma conta no Twitter, o grupo confirma que o objectivo era atacar o palácio presidencial com dois drones carregados de explosivos. Os aparelhos foram, contudo, interceptados pela guarda de honra presidencial antes de atingirem o alvo.

A agência noticiosa Associated Press fala, por seu lado, numa explosão de gás ocorrida num edifício perto do local onde o Presidente discursava.

Certo é que foram ouvidas duas explosões enquanto Nicolás Maduro discursava na Avenida Bolívar, no centro da capital, Caracas, durante as celebrações dos 81 anos da Polícia Militar.

Sete militares ficaram feridos e Nicolás Maduro foi retirado ileso de emergência do local juntamente com a mulher e várias altas patentes militares. Horas depois do incidente, numa comunicação ao país, o Presidente venezuelano sugeriu o eventual envolvimento da Colômbia no episódio.

“Houve uma tentativa de assassinato contra mim. Não tenho dúvidas de que isto aponta para a extrema-direita na Venezuela, em aliança com a direita na Colômbia e que o Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, está por trás deste atentado. Não tenho dúvidas”, afirmou.

Nesta comunicação, feita através da televisão pública venezuelana, Nicolás Maduro acrescenta que os “autores morais” deste suposto ataque vivem nos Estados Unidos da América.

“As investigações preliminares indicam que houve vários apoios financeiros a este atentado à minha vida. Eles vivem nos Estados Unidos, no Estado da Florida”, garantiu.

“Espero que o Governo do Presidente Donald Trump esteja disposto a lutar contra estes grupos terroristas que estão a tentar fazer enormes ataques a países deste continente, neste caso a Venezuela”, acrescentou.

Entretanto, a Presidência da Colômbia refutou a afirmação do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. “Isso não tem base, o Presidente está empenhado no baptismo da sua neta Celeste, e não em derrubar governos estrangeiros”, disse uma fonte da Presidência colombiana aos jornalistas.

A agência de notícias Associated Press, afirmou que bombeiros deram outra versão dos factos no local da explosão. Segundo oficiais ouvidos pela agência , o incidente foi uma explosão de um tanque de gás dentro de um apartamento.

Uma foto divulgada pela agência Reuters a partir de um vídeo feito nas imediações mostra uma grande quantidade de fumo a sair detrás de um edifício.