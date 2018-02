Mundo

Presidente nigeriano lamenta falta de protecção a raparigas

Victor Carvalho

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, considerou um “desastre nacional” a continuação dos raptos de jovens raparigas estudantes por parte de elementos do grupo terrorista Boko Ha-ram e pediu desculpa pelo facto de ainda não ter conseguido travar essa situação.

Chefe de Estado Mahammadu Buhari reconheceu perante as famílias das vítimas o fracasso do plano de combate ao grupo extremista Boko Haram

Fotografia: DR

Na verdade, não obstante a existência de um canal negocial entre o Governo e os terroristas, mediado pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha na Nigéria, o facto é que a semana em que uma escola não é assaltada e que grupos de raparigas estudantes escapem a ser raptadas.

De acordo com informações que o governo nigeriano diz ter em seu poder, o Boko Haram é neste momento um grupo dividido, não obedecendo a um comando específico e unificado.

Segundo essas informações, disponibilizadas a representantes de países vizinhos da Nigéria e que são igualmente afectados pela actividade do Boko Haram, sobre­tudo os Camarões, o Níger e o Chade, uma parte do grupo terrorista continua ligada ao Estado Islâmico, enquanto a outra funciona apenas com um comando interno, por isso independente de qualquer outra organização.

O Governo e o exército da Nigéria, por intermédio do Comité Internacional da Cruz Vermelha, estariam melhor relacionados com a ala nacional do Boko Haram, enquanto a que está ainda filiada no Estado Islâmico seria a alegada responsável pelos ataques às escolas e pelos raptos de estudantes e professores.

Não está muito claro, neste momento, o tipo de ligação que o Estado Islâmico terá de comum a eventual facção do Boko Haram. Em 2017, apenas 13 dos 151 atentados atribuídos ao Boko Haram foram reivindicados pelo Estado islâmico. Outro aspecto que torna essa relação um pouco opaca, tem a ver com os desaires que o Estado Islâmico tem tido no Iraque e na Síria, desde o meio do ano passado, que não ajudam a um relacionamento mais incisivo com um grupo que actua exclusivamente no continente africano.



Vigilância

Não podendo estar em todo o lado, 24 horas por dia, o exército nigeriano tem estado a trabalhar com as populações no sentido de criar as condições para que sejam elas, numa primeira fase, a defenderem-se dos ataques dos terroristas.

Na maior parte das vezes o exército apenas é chamado horas e por vezes dias depois dos ataques ocorrerem, o que dificulta a perseguição aos agressores e a libertação das pessoas que, eventualmente, possam ter sido raptadas. Na semana passada, por exemplo, num ataque efectuado por terroristas a uma escola de Dapchi, cerca de 275 quilómetros a nordeste de Chibok, a reacção dos populares foi numa primeira fase coroada de êxito conseguindo repelir os atacantes que se faziam transportar em duas carrinhas de carroçaria aberta. Porém, depois deles vieram outros, com um intervalo de poucas horas, que aproveitando o factor surpresa lograram mesmo os seus intentos tendo raptado cerca de 100 pessoas, entre estudantes e professores.

Só dois dias depois é que o exército e a força aérea nigeriana começaram a perseguir os atacantes, usando aviões que dificilmente têm sucesso neste tipo de operações uma vez que os terroristas penetram nas densas florestas da região onde são praticamente indetectáveis. Este incidente faz recordar o que anteriormente sucedeu em Chibok, onde de uma escola foram raptadas 270 raparigas, cerca de metade das quais ainda se encontram longe das suas famílias.

Esta situação, como é natural, causa uma enorme preocupação entre as populações que se sentem inseguras e mal preparadas para fazer frente aos terroristas.

O pedido de desculpas, entretanto apresentado pelo Presidente da República, sabe a pouco a uma população que se vê diariamente ameaçada e que esperava mais da parte do exército para desmantelar um grupo que está há muito identificado e do qual havia sido dito que estava em fase de “total desmantelamento”.

O grupo activista nigeriano denominado “Devolvam as nossas raparigas”, criado há quatro anos na sequência do rapto das 276 estudantes de uma escola em Chibok, tem vindo a reforçar uma campanha nacional para obrigar o Governo a divulgar uma lista com o nome de cada uma das jovens.

Boko Haram voltou a realizar actos de barbárie contra civis

O Boko Haram é um grupo terrorista surgido na Nigéria que, muitas vezes, é denominado como “grupo radical islâmico”, pois as suas acções correspondem ao fundamentalismo religioso de combate à influência ocidental e de implantação radical da lei islâmica, a sharia.

O nome Boko Haram significa “a educação não islâmica é pecado”, ou “a educação ocidental é pecado” na língua Hausa, um idioma bastante falado no norte do território nigeriano. O surgimento do Boko Haram ocorreu em 2002 como uma seita religiosa, fundada por Mohammed Yusuf na cidade de Maiduguri, capital do estado de Bor-no, na Nigéria.

Para Yusuf e os seus seguidores, a cultura ocidental reproduzida na sociedade seria a principal razão para os males do país, sendo ne-cessária a sua erradicação para combater a corrupção e o desinteresse das autoridades para com o povo

Com o passar do tempo, o Boko Haram foi-se tornando um grupo militar cada vez mais bem armado, recebendo várias acções de formação por parte da al-Qaeda do Magrebe e de alguns outros grupos radicais existentes na região setentrional de África. Em 2009, com a morte de Mohammed Yusuf durante um confronto armado, o Bo-ko Haram tornou-se uma organização militar totalmente radical. No entanto, somente em 2013 é que passou a ser considerado como um grupo terrorista.

O principal objectivo do Boko Haram era a construção de uma república islâmica. Para atingir esse objectivo, o grupo terrorista utiliza métodos radicais, incluindo a realização de atentados. O Boko Haram também age por meio do rapto de raparigas, utilizando-as para a obtenção de resgates e, principalmente, negociando-as como escravas sexuais.

Os milhares de combatentes e militantes do Boko Haram têm lutado não tão somente contra as tropas governamentais da Nigéria, mas também contra o apoio de outros países. Chade e Níger têm estado a actuar no território nigeriano contra os extremistas.