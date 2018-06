Presidente Nyusi apela ao respeito dos direitos humanos

Cuanza-Norte retomada distribuição da merenda escolar

Um total de 1.521 alunos de oito escolas do ensino primário estão a beneficiar do Programa Merenda Escolar, no município de Quiculungo, província do Cuanza-Norte, após três anos de interrupção, informou ontem a administradora municipal, Ana Paula Almeida, durante o acto de relançamento do programa.