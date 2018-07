Mundo

Presidente Nyusi reafirma validade dos ideais do II Congresso da Frelimo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse ontem em Maputo que os ideais do II Congresso da Frelimo, realizado em 1968 no Niassa, devem orientar as novas gerações.

“O II Congresso da Frelimo deve constituir-se como um compromisso agregador de diferentes gerações e aglutinador de um ideal de unidade nacional ao serviço do desenvolvimento da pátria”, disse o Chefe do Estado moçambicano.

Filipe Nyusi falava num comício popular alusivo às comemorações do II Congresso da Frelimo, que serviu para a redefinição de estratégias da frente de libertação na luta contra o antigo regime colonial português.

Para o Presidente Filipe Nyusi, os ideais defendidos há 50 anos pelos jovens que lutaram pela independência de Moçambique permanecem actuais e devem nortear as novas gerações na busca de soluções para os desafios actuais do país.