Presidente Obiang dissolveu o Governo

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, anunciou ontem, pela televisão nacional, que demitiu o primeiro-ministro Pascual Eyegue Obama, e dissolveu o Governo, e revelou que um novo executivo vai tomar posse nos próximos dias.

Chefe de Estado Teodoro Obiang quer mais justiça no país

Fotografia: STEPHANE DE SAKUTIN| AFP

“Fazendo uso das faculdades que me concede a lei fundamental, ponho fim às funções do primeiro-ministro responsável pela coordenação administrativa, dos seus vice-primeiro-ministro e dos restantes membros do Governo”, pode ler-se no decreto de Obiang, divulgado pela televisão do Estado. Esta dissolução do Executivo acontece após as eleições legislativas, municipais e para o Senado, em 12 de Novembro do ano passado, nas quais o Partido Democrata da Guiné Equatorial (PDGE), do Presidente Teodoro Obiang Nguema conseguiu 99 dos 100 lugares do Parlamento.

Na sexta-feira, dia em que Teodoro Obiang Nguema assinou o decreto de demissão do Governo, a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, manifestou-se “seriamente preocupada” com as “restrições contínuas de liberdades e detenções” na Guiné Equatorial desde as eleições de Novembro.

As declarações surgiram na sequência da detenção, sem ordem judicial ou acusação, de um dos mais conhecidos opositores de Obiang, o segundo vice-secretário do partido da oposição Cidadãos para a Inovação (CI), Bonifacio Nguema Ndong.