Mundo

Presidente palestiniano de novo hospitalizado

O Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, foi novamente hospitalizado ontem, depois de, na semana passada, ter dado entrada no hospital para realizar uma cirurgia numa orelha, segundo informações dadas na altura pela agência noticiosa Wafa.

Fotografia: DR

A cirurgia, na terça-feira, durou algumas horas e o governante, de 83 anos de idade, teve alta no mesmo dia. No entanto, o estado de saúde de Abbas tem gerado preocupação por causa das sucessivas entradas no hospital.

O Presidente, que no ano passado negou ter sofrido um ataque cardíaco, é um fumador compulsivo com um longo historial de problemas de saúde.